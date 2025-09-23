“암탉 울면”… 배우 홍성원, 여성 비하 발언 사과

방금 들어온 뉴스

“암탉 울면”… 배우 홍성원, 여성 비하 발언 사과

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-09-23 16:59
수정 2025-09-23 17:00
배우 홍성원. 뉴스1
배우 홍성원이 여성 비하 발언을 사과했다.

홍성원은 지난 22일 인스타그램에 “뮤지컬 ‘번 더 위치’ 프리쇼에서 부적절한 표현으로 불편함을 줘 진심으로 사과드린다”고 했다.

그는 “관객과 동료들께 실망을 안겨 책임을 무겁게 받아들인다. 앞으로 언행에 더욱 신중을 기하겠다. 다시 한번 사과드린다”고 썼다.

홍성원은 지난 20일 공연에서 “‘암탉이 울면 집안이 망한다’는 속담이 있는데, 암탉 역할을 해 달라”는 취지의 발언을 한 것으로 전해졌다.

이 속담은 ‘가정과 사회에서 여성이 남성보다 목소리가 크면 일이 잘되지 않는다’는 뜻이다.

이를 두고 성차별적 표현이라는 지적이 나왔다.

홍성원은 2019년 뮤지컬 ‘엑스칼리버’로 데뷔해 ‘오즈’, ‘클로버’ 등 다수 무대에 출연하며 경력을 쌓았다.

최근 방영된 tvN 드라마 ‘미지의 서울’에 출연하며 인지도를 쌓았다.
문경근 기자
