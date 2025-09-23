“암탉 울면”… 배우 홍성원, 여성 비하 발언 사과

이미지 확대 배우 홍성원. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 배우 홍성원. 뉴스1

배우 홍성원이 여성 비하 발언을 사과했다.홍성원은 지난 22일 인스타그램에 “뮤지컬 ‘번 더 위치’ 프리쇼에서 부적절한 표현으로 불편함을 줘 진심으로 사과드린다”고 했다.그는 “관객과 동료들께 실망을 안겨 책임을 무겁게 받아들인다. 앞으로 언행에 더욱 신중을 기하겠다. 다시 한번 사과드린다”고 썼다.홍성원은 지난 20일 공연에서 “‘암탉이 울면 집안이 망한다’는 속담이 있는데, 암탉 역할을 해 달라”는 취지의 발언을 한 것으로 전해졌다.이 속담은 ‘가정과 사회에서 여성이 남성보다 목소리가 크면 일이 잘되지 않는다’는 뜻이다.이를 두고 성차별적 표현이라는 지적이 나왔다.홍성원은 2019년 뮤지컬 ‘엑스칼리버’로 데뷔해 ‘오즈’, ‘클로버’ 등 다수 무대에 출연하며 경력을 쌓았다.최근 방영된 tvN 드라마 ‘미지의 서울’에 출연하며 인지도를 쌓았다.