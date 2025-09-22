“아이가 너무 예뻐서”···초등학생 끌고 가려 한 60대 긴급 체포

이미지 확대 안산상록경찰서 전경 닫기 이미지 확대 보기 안산상록경찰서 전경

집으로 돌아가는 초등학생 남자아이를 끌고 가려 한 60대가 경찰에 붙잡혔다.경기 안산상록경찰서는 미성년자 약취유인 미수 혐의로 60대 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 22일 밝혔다.A 씨는 전날 오후 6시 5분쯤 안산시 상록구 한 아파트 단지 내에서 귀가 중이던 초등학교 5학년 B 군 팔을 잡아당기며 “함께 가자”고 끌고 가려 한 혐의를 받고 있다.당시 이를 목격한 주민들이 A씨를 막았고, B군은 무사히 귀가해 아버지인 C씨에게 이 같은 사실을 알렸다.C씨의 신고를 받고 출동한 경찰은 1시간여 만에 A씨를 주거지에서 긴급체포했다.A씨는 피해자 B군과 같은 아파트단지에 살지만, 서로 아는 사이는 아닌 것으로 조사됐다.A씨는 경찰 조사에서 “아이가 예뻐서 그랬다”면서도 “술에 취해 잘 기억나지 않는다”라고 진술한 것으로 알려졌다.경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.