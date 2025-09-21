한밤중 다세대주택 화재… 7살 아들 중태·40대 엄마 끝내 숨져

이미지 확대 21일 오전 0시 45분쯤 경기 남양주시 퇴계원읍의 3층짜리 다세대주택 1층 세대에서 화재가 발생해 현장에 출동한 소방대원들이 화재 진압을 하고 있다. 이 화재로 40대 여성이 사망했고 그의 7살 아들이 중태에 빠졌다. 2025.9.21 경기북부소방재난본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 21일 오전 0시 45분쯤 경기 남양주시 퇴계원읍의 3층짜리 다세대주택 1층 세대에서 화재가 발생해 현장에 출동한 소방대원들이 화재 진압을 하고 있다. 이 화재로 40대 여성이 사망했고 그의 7살 아들이 중태에 빠졌다. 2025.9.21 경기북부소방재난본부 제공

경기 남양주의 한 다세대주택에서 불이 나 40대 엄마가 사망하고 7살 아들은 중태에 빠졌다.21일 경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오전 0시 45분쯤 남양주시 퇴계원읍의 3층짜리 다세대주택 1층에서 불이 났다.이 불로 집 안에 있던 40대 여성과 그의 7살 아들이 심정지 상태로 발견돼 인근 병원으로 이송됐다.이후 두 사람 모두 의식은 없는 채로 자발적으로 심장 박동이 돌아왔으나, 엄마는 치료 도중 끝내 숨졌다. 아들은 아직 깨어나지 못하고 있는 것으로 전해졌다.이 화재로 다른 주민 10명이 스스로 대피했고, 3명은 소방당국에 구조됐다. 소방대원 1명은 주민 구조 과정에서 화상을 입었다.목격자 신고를 받고 출동한 소방당국은 장비와 인력을 투입해 진화에 나서 약 45분 만인 오전 1시 30분쯤 불을 완전히 껐다.불은 1층 집 내부 36㎡와 집기류 등을 태워 3000만원 상당의 재산 피해를 낸 것으로 소방당국은 추산했다.경찰과 소방당국은 목격자 진술 등을 토대로 1층 세대 세탁실에서 불이 시작된 것으로 보고 화재 원인을 조사 중이다.