남양주 퇴계원 다세대주택 불, 40대 어머니 사망·8살 아들 중태

이미지 확대 21일 오전 불이 난 경기 남양주시 퇴계원읍 3층짜리 다세대주택(경기도북부소방재난안전본부 제공) 닫기 이미지 확대 보기 21일 오전 불이 난 경기 남양주시 퇴계원읍 3층짜리 다세대주택(경기도북부소방재난안전본부 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

21일 오전 0시 45분쯤 경기 남양주시 퇴계원읍의 한 3층짜리 다세대주택 1층에서 불이 나 40대 어머니가 숨지고 8살 아들이 중태에 빠졌다.경기북부소방재난본부와 경찰에 따르면 이날 오전 0시 45분께 1층 세대 세탁실에서 난 불로 집 안에 있던 주민 2명이 심정지 상태로 발견돼 인근 병원으로 이송됐으나 40대 엄마는 끝내 사망했다. 8살 아들은 중태다.또 입주민 12명이 119 소방대에 구조되거나 스스로 대피했으며, 소방대원 1명이 2도 화상을 입었다.불은 1층 집 내부 36㎡와 집기류 등을 태워 3천만원(소방서 추산) 상당의 재산 피해를 내고 신고받고 출동한 소방차 21대와 소방대원 62명에 의해 45분 만에 진화됐다.소방 당국과 경찰은 목격자 진술 등을 토대로 1층 세대 세탁실에서 불이 시작된 것으로 보고 화재 원인을 조사 중이다.