초등생 앞에서 ‘음란 행위’ 19세男…가방 안에 들어있던 물건의 정체

“같은 장소에서 음란행위” 부모가 발견해 신고

최근 초등학생 등 아동·청소년을 상대로 한 약취·유인 범죄에 대한 경계심이 높아진 가운데, 경기 의정부시에서는 초등학생을 상대로 음란 행위를 한 10대 남성이 경찰에 붙잡혔다.19일 경찰에 따르면 경기 의정부경찰서는 공연음란 혐의로 A(19)씨를 입건해 조사하고 있다.A씨는 지난 9일 오후 4시쯤 의정부시 청소년수련관 앞 도로에서 초등학생 B(10)양 앞에서 음란 행위를 한 혐의를 받는다.B양은 이 사실을 부모에게 알렸고 부모가 경찰에 신고했다. 이어 지난 19일 오후 5시쯤 같은 장소에서 음란 행위를 하고 있는 B씨를 부모가 발견해 경찰에 넘겼다.당시 A씨의 가방에서는 성인용품이 발견됐으며, 나흘 뒤 군입대를 앞두고 있었던 것으로 파악됐다.앞서 지난달 28일 서울 서대문구에서 20대 남성 3명이 초등학생들을 유인하려 하다 경찰에 붙잡힌 것을 이후로 아동·청소년들에 대한 유괴 범죄에 대한 불안감이 커지고 있는 가운데, 올해 들어 약취·유인, 인신매매 등 유괴 및 유괴 미수 사건이 하루 평균 1건 꼴로 발생하고 있는 것으로 파악됐다.국회 행정안전위원회 소속 위성곤 더불어민주당 의원이 경찰청으로부터 받은 자료에 따르면 올해 1월부터 8월까지 유괴 및 유괴 미수는 319건으로 집계됐다.유괴는 237건, 미수는 82건으로, 약취 및 유인, 추행 등을 위한 약취, 인신매매 등을 모두 합한 것으로 하루 1.3건꼴로 발생한 셈이다.이같은 범죄는 2021년 324건, 2022년 374건, 2023년 469건, 2024년 414건 등 전반적으로 증가 추세이며 피해자의 40% 이상이 초등학생으로 조사됐다.