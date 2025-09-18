‘297만명 고객정보 유출’ 롯데카드, 해킹 사태에 고개 숙여

이미지 확대 조좌진 롯데카드 대표이사가 18일 서울 중구 부영태평빌딩에서 열린 해킹 사고로 인한 고객 정보 유출 사태 기자회견에 참석하고 있다. 2025.9.18 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 조좌진 롯데카드 대표이사가 18일 서울 중구 부영태평빌딩에서 열린 해킹 사고로 인한 고객 정보 유출 사태 기자회견에 참석하고 있다. 2025.9.18 이지훈 기자

이미지 확대 조좌진 롯데카드 대표이사가 18일 서울 중구 부영태평빌딩에서 기자회견을 열고 해킹 사고로 인한 고객 정보 유출 사태에 대해 설명하고 있다. 2025.9.18 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 조좌진 롯데카드 대표이사가 18일 서울 중구 부영태평빌딩에서 기자회견을 열고 해킹 사고로 인한 고객 정보 유출 사태에 대해 설명하고 있다. 2025.9.18 이지훈 기자

조좌진 롯데카드 대표이사를 비롯한 관계자들이 18일 서울 중구 부영태평빌딩에서 기자회견을 열고 해킹 사고로 인한 고객 정보 유출 사태에 대해 고개 숙여 사과하고 있다.롯데카드는 이날 기자회견에서 외부 해킹 공격으로 297만명의 고객 정보가 유출된 것으로 확인됐다고 밝혔다.전체 유출 고객 중 카드 부정 사용이 발생할 가능성이 있는 고객은 총 28만명이며 유출 범위는 카드번호, 유효기간, CVC번호 등이라고 조 대표는 말했다.