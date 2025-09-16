‘3명 살해’ 관악구 피자집 칼부림 피의자 신상 공개…41세 김동원

방금 들어온 뉴스

‘3명 살해’ 관악구 피자집 칼부림 피의자 신상 공개…41세 김동원

이보희 기자
입력 2025-09-16 18:30
수정 2025-09-16 19:58
이미지 확대
‘관악구 칼부림’ 피의자 김동원
'관악구 칼부림' 피의자 김동원


서울 관악구 피자가게에서 흉기를 휘둘러 3명을 살해한 혐의를 받는 피의자의 신상 정보가 공개됐다.

16일 서울경찰청은 ‘신상정보공개 심의위원회’를 개최하고 피의자 41세 김동원씨의 신원을 공개하기로 결정했다고 밝혔다.

경찰은 “피해의 중대성, 범행의 잔인성이 인정되고 범행 증거도 충분하며 범죄예방 등 공공의 이익을 위해 필요하다고 판단했다”고 설명했다.

김씨 역시 공개 결정에 이의가 없다는 의사를 표했다.

신상 정보는 이날부터 30일간 서울경찰청 홈페이지에 공개된다.

앞서 김씨는 지난 3일 관악구 조원동에서 운영하는 프랜차이즈 피자가게에서 본사 직원 A(49)씨, 인테리어 업자이자 부녀지간인 B(60)씨와 C(32)씨 등 3명에게 주방에 있던 흉기를 휘둘러 살해한 혐의를 받는다.

범행 이후 스스로 목숨을 끊으려다 다친 김씨는 일주일간 병원에서 치료받았고, 지난 10일 퇴원 직후 경찰에 체포됐다.

김씨는 체포 후 이뤄진 피의자 조사에서 혐의를 인정했다.

김씨는 12일 경찰에 구속됐으며, 경찰은 조만간 그를 검찰에 송치할 예정이다.
이보희 기자
