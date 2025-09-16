“핵폭탄 터뜨리겠다” 문자에 초등학교 300여명 긴급대피

“핵폭탄 터뜨리겠다” 문자에 초등학교 300여명 긴급대피

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-09-16 14:06
수정 2025-09-16 15:05
경찰, 100분간 수색… 폭발물은 발견 안 돼
이미지 확대
경기 수원권선경찰서 전경. 연합뉴스 자료사진
경기 수원권선경찰서 전경. 연합뉴스 자료사진


경기 수원의 한 초등학교에 “핵폭탄을 터뜨리겠다”는 내용의 신고가 들어와 300여명이 대피하는 소동이 벌어졌다.

16일 수원권선경찰서에 따르면 이날 오전 11시 20분쯤 “A 초등학교에 핵폭탄을 터뜨리겠다”는 소방 문자 신고가 119 안전신고센터 홈페이지에 접수됐다.

소방당국으로부터 이 같은 내용을 전달받은 경찰은 수원시 권선구에 있는 해당 초등학교 교직원과 학생 등 331명을 외부로 대피시켰다.

이어 1시간 40여분간 내부를 수색했으나, 폭발물 등은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “곧 수색을 마치고 해당 문자 신고를 한 용의자를 특정하기 위한 수사에 착수할 예정”이라고 말했다.
이정수 기자
이정수 기자
