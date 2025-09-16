경찰, ‘성추행 의혹’ 김보협 전 조국혁신당 대변인 송치

이미지 확대 김보협 전 조국혁신당 대변인. 김보협 페이스북 캡쳐 닫기 이미지 확대 보기 김보협 전 조국혁신당 대변인. 김보협 페이스북 캡쳐

조국혁신당 성 비위 의혹 가해자로 지목된 김보협 전 조국혁신당 수석대변인이 검찰에 넘겨졌다.16일 경찰에 따르면 서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 김 전 대변인의 강제추행 혐의가 인정된다고 보고 전날 검찰에 불구속 송치했다.강미정 혁신당 전 대변인이 지난 4월 고소장을 제출한 지 약 5개월 만이다.김 전 대변인은 지난해 7월 택시 안에서, 그해 12월에는 노래방에서 추행한 혐의로 고소됐다.김 전 대변인은 지난 7월 경찰에 출석해 조사받으면서 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.그는 지난 14일에도 페이스북에 “고소인이 주장하는 바와 같은 성추행·성희롱은 없었다”고 주장했다.조국혁신당은 신고 접수 직후 윤리위에 사건을 넘겼고 피해자 요구에 따라 외부 기관에서 해당 사건을 조사하고 그 결과를 수용해 김 전 대변인을 제명했다고 전했다.