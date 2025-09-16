“영화관서 포착된 흰 얼굴? 말티즈였습니다”…애견동반 괜찮나요?[이슈픽]

SNS 통해 영화관 내 강아지 목격담 확산

주요 프랜차이즈 극장 “반려견 동반 불가능”

이미지 확대 상영관 안에서 강아지를 무릎에 올려둔 채 영화를 보는 사람을 목격했다는 사연이 알려져 논란이 일고 있다. 스레드 캡처 닫기 이미지 확대 보기 상영관 안에서 강아지를 무릎에 올려둔 채 영화를 보는 사람을 목격했다는 사연이 알려져 논란이 일고 있다. 스레드 캡처

이미지 확대 안내견 자료 이미지. 삼성화재 제공 닫기 이미지 확대 보기 안내견 자료 이미지. 삼성화재 제공

상영 중인 영화관에서 객석에 앉아있는 강아지를 포착한 사진이 온라인 상에 확산되며 논란이 되고 있다.지난 14일 소셜미디어(SNS) 스레드에는 “요즘 영화관에 강아지 데리고 와도 되냐. 영화 보러 왔다가 내 눈앞에 말티즈가 있어서 깜짝 놀랐다”는 글이 올라왔다.이와 함께 공개된 사진에는 상영관 내 관객들 사이로 견주에게 안겨있는 말티즈의 모습이 보인다. 해당 상영관은 경기 수원의 한 대형 복합 쇼핑센터 안에 있는 영화관으로 알려졌다.글쓴이 A씨는 “해당 영화관에 문의해본 결과 반려동물 출입 금지라고 하더라. 상영 끝나기 30분 전에 나가서 시야 방해도 됐다”면서 “강아지는 무슨 죄일까”라고 덧붙였다.A씨는 또 JTBC ‘사건반장’을 통해 “상영 시작 2분 전, 딱 옆을 봤는데 진짜 강아지가 두리번거리고 있었다. 난생 처음보는 광경이라 너무 당황스러웠다”고 당시 상황을 설명했다.그는 “강아지 목줄이나 전용 캐리어도 보이지 않았다”면서 “어떻게 영화관에 강아지를 데리고 들어왔는지 의문”이라고 전했다.네티즌들은 “눈을 의심했다”, “인형 아니고 진짜 강아지 맞냐”, “어떻게 영화관에 강아지를 데리고 갈 생각을 하지?”라고 견주를 비난하는 한편 “영화관 큰 음향에 강아지 놀랐을 듯”, “강아지 청력에 문제 생길 것 같다”고 우려를 드러내기도 했다. 개의 청력은 보통 사람보다 4배에서 16배 정도 좋은 것으로 알려졌다.장애인복지법에 따라 장애인 보조견일 경우에는 영화관 동반이 가능하다. A씨는 해당 강아지가 장애인 보조견일 수도 있다는 의견에 대해선 “한국장애인도우미견협회에 문의한 결과 그럴 가능성은 낮다는 가능성을 받았다”고 밝히기도 했다.협회 측은 “장애인 보조견은 노란색 혹은 파란색 조끼를 입고 있거나 보조견이라는 표식을 달고 다닌다”면서 “말티즈 종도 보조견으로 활동할 수는 있지만 최근 보조견으로 등록된 말티즈 종은 없다”고 설명했다.현재 롯데시네마·메가박스·CGV 등 주요 프랜차이즈 극장은 원칙적으로 반려견 동반이 불가능하다.지난 2022년 메가박스 수원 영통점에서 반려견 동반 전용 상영관 ‘퍼피 시네마’를 개관하기도 했지만, 지난해 1월 이 지점이 영업을 종료하면서 퍼피 시네마도 함께 사라졌다.이 외에 일부 소형 영화관에서 반려견과의 개별 룸에서 영화 관람이 가능하며, 자동차극장 등에서도 반려견과 함께 영화를 볼 수 있다.