실종 20대 여성 틱토커 추정 시신 발견

경기 용인에서 실종된 20대 여성 틱토커로 추정되는 시신이 전북 무주 야산에서 발견됐다. 경찰은 여성과 함께 이동한 50대 남성을 긴급 체포하고 사건 경위를 조사 중이다.14일 경찰에 따르면 이날 오전 11시 5분쯤 무주군의 한 야산에서 20대 여성 A씨로 추정되는 시신이 나왔다. 시신은 이미 부패가 진행 중이었지만, 복장과 주변 정황으로 미뤄 실종된 A씨로 추정됐다. A씨는 지난 12일 오후 4시께 부모가 “딸과 연락이 닿지 않는다”며 용인동부경찰서에 실종 신고를 하면서 행방이 알려졌다. 경찰은 A씨의 행적을 추적하는 과정에서, 그가 50대 남성 B씨의 차량을 타고 무주 방면으로 이동한 사실을 확인했다.경찰은 전북경찰청과 공조해 무주 야산에서 B씨를 발견했다. 신분증 제시를 요구하자 B씨는 도주를 시도했으며, 경찰은 그를 공무집행방해 혐의로 붙잡았다. 이어 체포 지점에서 50~100m 떨어진 곳을 수색한 끝에 A씨 시신을 발견했다.A씨는 틱톡에서 활동하는 인플루언서로, 지난 5월부터 영상 촬영을 이유로 B씨와 몇 차례 접촉한 것으로 알려졌다. B씨는 조사에서 “말다툼을 한 뒤 헤어졌다”고 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 발견된 시신을 국립과학수사연구원에 보내 부검을 의뢰하고, 정확한 신원과 사인을 확인할 방침이다.