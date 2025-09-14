경남 상반기 사이버사기 범죄 8000건 넘어…검거율 59.3%

올해 상반기 8075건 발생...전국 네 번째

전국적으로 기승 부리나 검거율은 내림세

한병도 의원 “경찰 인력·예산 재점검 시급”

올해 6월까지 경남경찰청 소관 사이버사기 범죄가 전국에서 시도경찰청 중 네 번째로 많았던 것으로 나타났다. 검거율은 59.3%로 집계됐다.14일 더불어민주당 한병도 의원(전북 익산을)이 경찰청으로부터 제출받은 자료를 보면, 올해 6월까지 전국 사이버사기 범죄 발생 건수는 11만 4663건, 검거 건수는 5만 7479건이었다. 검거율은 50.1%를 기록했다.이 기간 경남청 사이버사기 범죄 발생 건수는 8075건으로, 경기남부청(1만 9588건), 서울청(1만 2405건), 부산청(9808건)에 이어 전국 네 번째로 많았다. 이 중 검거 건수는 4792건으로 검거율 59.3%를 기록했다.전국 사이버범죄 발생 건수는 최근 4년간 증가세를 보였다.발생 건수는 2021년 14만 1154건에서 2022년 15만 5715건, 2023년 16만 7688건 2024년 20만 8920건으로 3년 새 6만 7766건(48%) 늘었다. 올해도 6월까지 11만 4663건 발생해 전년도 수준을 웃돌 것으로 전망된다.같은 기간 피해자는 15만 1859명에서 27만 9416명으로 12만 7557명 늘었고, 피해액 또한 1조 1719억원에서 3조 4062억원으로 두 배 가까이 상승했다.지난해 시도청별 발생 현황만 보면, 경기남부청에서는 4만 735건이 발생해 전국에서 가장 많았다. 이어 서울청(2만 8358건), 부산청(1만 5305건), 경남청(1만 5055건), 인천청(1만 4372건)이 뒤를 이었다.전국 사이버사기 범죄 검거율은 2021년 72.2%에서 2023년 70.2%, 2023년 58.0%, 2024년 53.8%로 갈수록 낮아졌다.울산청 검거율은 2021년 82.8%에서 2024년 49.2%로 3년 새 33.6%p 감소했고, 같은 기간 경남청(71.9%→46.6%)과 전북청(77.5%→53.1%), 인천청(78.2%→55.3%) 등도 20%p 넘게 검거율이 하락했다.사기 범죄가 오프라인에서 온라인으로 옮겨가며 점점 고도화되고 지능화되고 있지만 경찰 검거 건수는 10만건 안팎으로 정체돼 있으므로 인력·예산 등을 재점검해야 한다는 지적이 나오는 이유다.한병도 의원은 “사이버사기가 매년 큰 폭으로 늘어나고 있는데 경찰청 수사 능력은 제자리걸음 중 아닌지 우려스럽다”며 “경찰청은 관련 인력과 예산, 정책과 제도 등 전반을 재점검함으로써 사이버사기 대응 역량을 높여야 한다”고 강조했다.