만취운전 30대女, 성수대교서 택시 2대와 충돌… 7명 병원 이송

만취 상태로 운전하던 30대가 택시 2대를 들이박아 음주운전 혐의로 입건됐다.서울 성동경찰서는 13일 30대 여성 A씨를 교통사고처리특례법, 도로교통법(음주운전) 위반 등 혐의로 입건했다고 밝혔다.경찰과 소방당국에 따르면 A씨는 이날 승용차를 몰고 오전 4시 57분쯤 성수대교 남단에서 북단으로 향하던 중 성수대교 램프 구간에서 중앙선을 침범해 보호 난간(가드레일)을 들이받고 튕겨 나와 뒤따라오던 택시 2대와 충돌했다.이 사고로 승용차 운전자 A씨를 비롯해 8명이 다쳤으며 이 가운데 7명이 병원으로 이송됐다. 사고 당시 A씨가 몰던 차량엔 2명, 뒤따르던 택시 2대엔 각각 3명이 타고 있었다.A씨의 당시 혈중알코올농도는 면허 정지 수준으로 전해졌다.경찰은 A씨를 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다.