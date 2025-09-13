[속보] 바닥 레일에 끼여… 의령 철강 제조공장 근로자 사망

이미지 확대 119 구급대 자료 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 119 구급대 자료 이미지. 서울신문DB

경남 의령의 한 철강 제조공장에서 60대 근로자가 사망해 경찰이 조사에 나섰다.13일 의령경찰서에 따르면 이날 오전 11시 53분쯤 의령군 소재 철강 제조공장에서 레일을 이용해 철제 구조물을 이동시키는 작업을 하던 60대 A씨가 공장 바닥에 쓰러진 채 발견됐다.동료 작업자의 신고를 받고 출동한 119 구급대가 A씨를 인근 병원으로 옮겼으나 치료 중 숨졌다.경찰은 동료 작업자 진술 등을 토대로 A씨가 바닥에 깔린 레일 설비에 불상의 이유로 끼인 것으로 추정하고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.앞서 의령에서는 지난 7월 28일 함양울산고속도로 의령나들목 공사 현장에서 작업하던 노동자가 사망한 바 있다.당시 공사 현장에서 사면 보강 작업을 하던 60대 B씨는 천공기(지반을 뚫는 건설기계)에 끼여 목숨을 잃었다.산업 재해 사망 사고가 잇따르자 경찰은 지난달 4일 이재명 대통령 지시에 따라 ‘산업재해 전담 수사팀’을 전국 시도청에 신설키로 했다.