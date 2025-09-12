김민석 총리 “하루 40명 자살…국가가 줄일 것”

자살예방정책위원회 회의서 언급

OECD 1위…5년 내 1만명 이하로

김민석 국무총리가 12일 서울 중구 자살예방상담 시설인 한국생명존중희망재단을 방문해 관계자들과 간담회를 하며 발언하고 있다. 2025.9.12 연합뉴스

김민석 국무총리는 12일 자살 문제와 관련해 “대한민국이 불명예스럽게도 경제협력개발기구(OECD)에서 (자살률) 1위라고 한다”며 국가 책임론을 강조했다.김 총리는 이날 정부서울청사에서 주재한 제9차 자살예방정책위원회 회의에서 “하루 평균 40명, 작년엔 1만 4439명이라고 한다”며 “왜 이렇게 많은지, 줄일 수 없는지가 우리 모두의 고민”이라고 언급했다.김 총리는 2018년 외로움 장관을 임명했던 영국 사례를 들고는 “취업난과 경제난, 입시 스트레스, 범죄 피해, 외상 후 스트레스 장애 등 굉장히 다양한 문제를 다양하게 해결해야 한다는 과제가 우리 앞에 놓여있다”고 언급했다. 그러면서 내년 정부 예산안에 자살 유족에 대한 심리상담, 일시 주거, 법률 행정 원스톱 서비스 등의 확대 강화 방안도 담겨 있다고 밝혔다.이어 “지자체와 민간단체의 역할도 중요하다”며 “이 모든 것을 종합해서 이제는 확실하게 국가가 책임감도 다시 한번 다지고, 목표도 다시 한번 다져서 국가적 과제로 생각하고 줄여나가야 하겠다는 각오를 다시 한다”고 말했다. 김 총리는 재차 “국민 누구도 삶을 외롭게 포기하지 않도록 정부, 지자체, 민간이 힘을 합쳐서 변화를 만들어가는 차원에서 정부도 최선을 다할 것”이라고 강조했다.이날 회의에서는 자살자 수를 5년 내 연간 1만명 이하로 줄이기 위한 대책을 담은 ‘2025 국가자살예방전략’ 안건이 심의됐다. 김 총리는 “이 문제를 국가적으로 다뤄야 한다고 했는데, 자살 예방 관련 위원회를 기구화해 본부로 (운영해)가려고 생각하고 있다”며 “계획을 잘 만들었는데, 실행을 잘하는 게 남은 숙제”라고 말했다.