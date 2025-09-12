김민석 총리 “하루 40명 자살…국가가 줄일 것”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

김민석 총리 “하루 40명 자살…국가가 줄일 것”

류재민 기자
류재민 기자
입력 2025-09-12 17:20
수정 2025-09-12 17:20
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

자살예방정책위원회 회의서 언급
OECD 1위…5년 내 1만명 이하로

이미지 확대
김민석 국무총리가 12일 서울 중구 자살예방상담 시설인 한국생명존중희망재단을 방문해 관계자들과 간담회를 하며 발언하고 있다. 2025.9.12 연합뉴스
김민석 국무총리가 12일 서울 중구 자살예방상담 시설인 한국생명존중희망재단을 방문해 관계자들과 간담회를 하며 발언하고 있다. 2025.9.12 연합뉴스


김민석 국무총리는 12일 자살 문제와 관련해 “대한민국이 불명예스럽게도 경제협력개발기구(OECD)에서 (자살률) 1위라고 한다”며 국가 책임론을 강조했다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 주재한 제9차 자살예방정책위원회 회의에서 “하루 평균 40명, 작년엔 1만 4439명이라고 한다”며 “왜 이렇게 많은지, 줄일 수 없는지가 우리 모두의 고민”이라고 언급했다.

김 총리는 2018년 외로움 장관을 임명했던 영국 사례를 들고는 “취업난과 경제난, 입시 스트레스, 범죄 피해, 외상 후 스트레스 장애 등 굉장히 다양한 문제를 다양하게 해결해야 한다는 과제가 우리 앞에 놓여있다”고 언급했다. 그러면서 내년 정부 예산안에 자살 유족에 대한 심리상담, 일시 주거, 법률 행정 원스톱 서비스 등의 확대 강화 방안도 담겨 있다고 밝혔다.

이어 “지자체와 민간단체의 역할도 중요하다”며 “이 모든 것을 종합해서 이제는 확실하게 국가가 책임감도 다시 한번 다지고, 목표도 다시 한번 다져서 국가적 과제로 생각하고 줄여나가야 하겠다는 각오를 다시 한다”고 말했다. 김 총리는 재차 “국민 누구도 삶을 외롭게 포기하지 않도록 정부, 지자체, 민간이 힘을 합쳐서 변화를 만들어가는 차원에서 정부도 최선을 다할 것”이라고 강조했다.

이날 회의에서는 자살자 수를 5년 내 연간 1만명 이하로 줄이기 위한 대책을 담은 ‘2025 국가자살예방전략’ 안건이 심의됐다. 김 총리는 “이 문제를 국가적으로 다뤄야 한다고 했는데, 자살 예방 관련 위원회를 기구화해 본부로 (운영해)가려고 생각하고 있다”며 “계획을 잘 만들었는데, 실행을 잘하는 게 남은 숙제”라고 말했다.
류재민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로