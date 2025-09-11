‘케데헌’ 훔쳐보는 것도 모자라… 中 누리꾼, 자국 애니 홍보 논란

방금 들어온 뉴스

‘케데헌’ 훔쳐보는 것도 모자라… 中 누리꾼, 자국 애니 홍보 논란

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-09-11 10:51
수정 2025-09-11 11:27
‘케데헌’과 ‘너자’의 캐릭터를 합성된 각종 이미지. 서경덕 교수 제공
‘케데헌’과 ‘너자’의 캐릭터를 합성된 각종 이미지. 서경덕 교수 제공


중국 일부 누리꾼들이 세계적인 열풍을 일으키고 있는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)에 자국 애니메이션을 끼워 팔아 논란이다.

11일 서경덕 성신여대 교수는 “그야말로 ‘케데헌’을 훔쳐보는 것도 모자라, 이제는 ‘케데헌’의 세계적 인기에 편승하려는 어처구니없는 짓을 벌이고 있다”고 했다.

그는 “중국 관련 다양한 콘텐츠에 해시태그로 ‘케데헌’을 함께 삽입해 자국 애니메이션 ‘너자2’의 관심을 유도하고 있었다”고 했다.

이어 “이제 중국 누리꾼들은 멈춰야만 한다”며 “더 이상 남의 콘텐츠를 이용해 홍보하지 말고, 훔쳐보지도 말고, 짝퉁 굿즈도 더 이상 판매하지 말아야 할 것”이라고 했다.

서 교수에 따르면 지난 8월 중국 토종 애니메이션 ‘너자2’는 북미 극장가에서 개봉했지만, 초반 흥행에 참패했다.

‘너자2’는 중국 고전소설 ‘봉신연의’(封神演義)로 널리 알려진 고대 신화 속 영웅신 ‘나타(哪吒)’의 이야기를 각색한 판타지 애니메이션 ‘너자, 악동의 탄생’의 후속편이다.

이번 ‘너자2’는 중국 정부 차원에서 밀어준 작품으로, 배우 양자경까지 섭외해 영어 더빙판을 만들었지만 결과는 대참패였다.
문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로