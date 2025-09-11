파주 포병부대서 훈련 중 폭발 사고… 8명 부상

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

파주 포병부대서 훈련 중 폭발 사고… 8명 부상

류재민 기자
류재민 기자
입력 2025-09-10 18:08
수정 2025-09-10 18:13
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

비실탄 훈련 중 묘사탄 폭발 추정

이미지 확대
위병소 통과하는 소방차
위병소 통과하는 소방차 10일 오후 경기도 파주시 육군 모 부대에서 훈련 중 폭발 사고가 일어나 소방차가 위병소를 통과하고 있다. 2025.9.10 연합뉴스


경기 파주시 육군 포병부대에서 10일 오후 원인 미상의 폭발 사고가 발생해 중상자를 포함 8명(오후 5시 기준)이 다쳤다.

군 당국에 따르면 이날 오후 3시 20분쯤 적성면 소재 군부대에서 폭발 사고로 군인이 다쳤다는 신고가 접수됐다. 사고는 포병부대가 정기적으로 실시하는 K9 자주포 관련 훈련 도중 발생한 것으로 조사됐다.

사고 당시 해당 부대는 실탄 없이 주둔지 내에서 사격 절차를 연습하는 훈련을 진행했는데, 이 과정에서 폭발음을 내는 용도의 ‘폭발 효과 묘사탄’이 터진 것으로 파악됐다.

폭발 원인은 밝혀지지 않았다. 육군 관계자는 “실제 사격장에서 하는 훈련처럼 효과음을 나타내 교육 성과를 달성하기 위한 용도”라며 “자세한 내용은 추가 확인이 필요하다”고 설명했다.

사고 직후 현장 군의관이 환자를 분류하고 응급조치를 실시했으며 소방차와 구급차가 출동했다. 부상자들은 팔이나 허벅지 등에 화상을 입었으며 생명에 지장이 없는 상태라고 한다. 군은 헬기와 구급차를 이용해 부상자들을 국군수도병원과 인근 병원으로 후송 조치했다.
류재민 기자
2025-09-11 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로