의령서 수로 공사 작업 중 돌 낙하…60대 노동자 사망

경남 의령에서 계곡 수로 공사 중 떨어진 돌에 맞은 60대 노동자가 사망하는 사고가 발생했다.10일 의령경찰서에 따르면 지난 8일 오전 10시쯤 의령 가례면 한 산에서 계곡 수로 공사를 하던 A씨가 벽면 석축에서 떨어진 돌에 맞았다.이 사고로 경추 쪽을 크게 다친 A씨는 병원으로 옮겨져 치료받았지만, 10일 낮 12시 44분쯤 끝내 목숨을 잃었다.약 1m 높이에서 떨어진 돌은 마름모꼴로, 가로 1.2ｍ·세로 1ｍ·높이 0.5m 정도 크기에 무게는 100㎏ 이상이었던 것으로 파악됐다.산사태 위험지 개선이 목적이었던 공사는 의령군에서 발주하고, 시공은 군내 한 조합이 맡았던 것으로 알려졌다. A씨는 일일 근로계약을 맺고 현장에서 터 고르기 작업 등을 하고 있었던 것으로 전해졌다.경찰은 공사 관계자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.