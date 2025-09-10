“알바 할래?”… 제주에서도 초등생 유괴하려던 30대 회사원 긴급체포

30대 회사원 회사법인 차로 유괴하려다 미수 그쳐

피해 학생이 차량번호 확인하려 하자 곧바로 도주

경찰 “학생이 차량번호 알려줘 범인 검거에 도움”

도교육청 “도내 학교에 유괴 예방· 안전교육 강화”

아동유괴사건이 전국적으로 이슈가 되고 있는 가운데 제주 서귀포의 한 초등학교 인근에서 학생을 유괴하려 한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.10일 서귀포경찰서에 따르면 약취 유인 미수 혐의로 30대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다.경찰에 따르면 A씨는 전날인 9일 오후 2시 40분쯤 서귀포 중문동의 한 초등학교에서 불과 170여m 떨어진 곳에서 초등학생 여아 B양에게 “OO 알바할래”라며 말을 걸며 차에 태우려 한 혐의를 받는다.이 과정에서 B양이 남성의 차량 번호를 확인하려 하자 남성은 곧바로 도주했다. B양은 이후 인근 파출소로 가서 신고하고 차량번호까지 알려 범인을 검거하는데 큰 역할을 한 것으로 알려졌다.피해자 신고를 받고 수사에 착수한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 분석해 3시간 10여 분 만인 오후 5시 54분쯤 남성을 긴급체포했다.A씨는 회사원으로 회사 법인 차를 몰며 범행을 시도했으며 과거에도 추행 전과가 있는 것으로 파악됐다.경찰조사에서 A씨는 범행을 인정했으며 경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.앞서 지난 8일 경기 광명시 한 아파트에선 귀가하는 초등학생 여자아이를 쫓아가 끌고 가려 한 10대 남성이 경찰에 붙잡히기도 했으며 지난달 28일에는 서대문구 홍은동에서 20대 남성 3명이 차를 타고 한 초등학교와 인근 주차장 주변을 맴돌며 초등학생들을 유괴하려고 시도한 사건이 발생하기도 했다.한편 제주도교육청은 이번 유괴 시도 사건과 관련, 유사 사건 재발 방지하기 위해 도내 모든 학교에서 유괴 예방 교육 및 안전 교육 활동을 강화해 나가기로 했다.특히 이번 사건의 경우, 피해 학생이 학교에서 배운 거절·도망·신고 등 예방 교육 방법을 적절히 활용해 위기 상황을 벗어나고 신속히 경찰에 신고해 범인 조기 검거에 결정적인 역할을 한 것으로 판단하고 있다.도교육청 관계자는 “이번 유괴 미수 사건을 계기로 학교와 지역사회, 경찰과 협력하여 학생 안전을 더욱 강화하고 안전 문화 확산에 최선을 다하겠다”고 말했다.