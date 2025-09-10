스스로 삶 마감한 가족과 지인… 남은 이 눈물은 누가 닦아주나

오늘은 세계 자살 예방의 날

윤순옥(64)씨는 고등학생 시절 언니를 자살로 떠나보낸 이후 아버지도 극단적 선택을 하면서 가족 중 두 사람을 떠나보냈다. 연달아 가족의 죽음을 경험한 윤씨에겐 슬픔을 넘는 숨 막히는 압박감이 몰려왔다고 한다. 밥을 먹다가도, 길을 걷다가도 떠오르는 비극적인 기억이 떠오르면 일상을 멈춰야 했다.세계 자살예방의 날을 하루 앞둔 9일 만난 윤씨는 “47년이 지났지만 당시의 고통이 여전하다”며 “자살이라는 사회적 낙인과 편견으로 인한 수치심, 막지 못했다는 죄책감은 남은 가족들의 몫이 된다”고 했다. 이어 “같은 처지의 다른 유가족들은 이런 고통이 평생 가지 않도록 마음을 보듬는 지원이 필요하지 않겠냐”고 강조했다.보건복지부에 따르면 윤씨처럼 가족이나 지인을 자살로 떠나보낸 이들은 ‘자살 고위험군’으로 분류된다. 배미남 인천 자살예방센터 부센터장은 “자살 유가족들은 일반인보다 자살 충동을 느끼는 경우가 8배 이상 잦고, 실제로 자살을 생각하는 경우도 많다”고 설명했다.과중한 업무를 견디다 못해 스스로 목숨을 끊는 ‘과로 자살’로 오빠를 먼저 떠나보낸 김설(33)씨도 가족의 죽음 이후 눈물이 마를 날이 없었다고 했다. 김씨를 괴롭게 한 건 극단적 선택을 했다는 사실 뿐만은 아니었다.김씨는 “업무와 관련성이 있다는 걸 입증하기 위한 산업재해 절차, 장례 절차 등 현실에 닥친 문제를 해결하는 게 벅찼다”고 전했다. 이런 정신적 고통과 현실적인 어려움은 유가족에게 초기대응, 심리지원, 행정·법률·경제적 지원 등이 이뤄져야 한다는 목소리가 나오는 이유다.이재명 대통령이 자살 문제 해결 의지를 여러 차례 밝혔던 만큼 정부도 관련 대책 마련에 나섰다. 복지부는 지난달 현재 12개 시도에서 운영 중인 ‘자살 유족 원스톱 지원사업’을 2027년까지 전국으로 확대하고, 자살 유발 정보를 걸러낼 감시 센터를 설립한다고 밝혔다. 우리나라는 2003년부터 경제협력개발기구(OECD) 국가 가운데 자살률 1위라는 불명예를 이어오고 있다.강명수 한국자살유족협회 회장은 “가까운 일본의 경우 2006년 자살대책기본법을 마련한 이후 자살 사망자의 유족과 지인을 상대로 심리 상담 등을 지원하고 있다”며 “예산과 인력을 늘리는 것뿐 아니라 정부가 직접 운영하는 자살 예방 기구, 유가족 지원 기관 설치 등이 이뤄져야 한다”고 말했다.