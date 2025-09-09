진주서 전세 사기 피해신고…경찰, 잠적한 집주인 추적

방금 들어온 뉴스

진주서 전세 사기 피해신고…경찰, 잠적한 집주인 추적

이창언 기자
이창언 기자
입력 2025-09-09 15:33
수정 2025-09-09 15:33
경찰 자료 이미지. 서울신문DB
경찰 자료 이미지. 서울신문DB


경남 진주에서 전세 사기를 당했다는 피해 신고가 연이어 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

9일 진주경찰서 등에 따르면 2021년 상대동에 있는 8500만원짜리 전셋집에 거주한 30대 A씨는 지난해 6월 결혼을 앞두고 보증금 반환을 요청했다.

그러나 집주인 40대 B씨가 연락을 끊은 채 잠적해 보증금을 받지 못하고 있다.

A씨와 같은 건물에 살며 이런 사기를 당한 피해자만 8명인 것으로 경찰은 파악했다.

B씨가 소유한 다른 건물에서도 10여명의 세입자가 8억~9억원의 보증금을 받지 못한 것으로 알려졌다.

전세 사기 전체 피해자가 수십명에 이르고, 피해 금액은 수십억원에 달할 것으로 추정된다.

경찰은 피해자들의 진술을 토대로 B씨에게 출석을 통보했지만, 그는 잠적한 것으로 파악됐다.

이에 경찰은 금융 거래 내용 분석, 통신 기록 추적 등으로 B씨 신병 확보에 나섰다.

경찰 관계자는 “피해자 대부분이 사회 경험이 적은 젊은 층이라는 점을 고려해 신속하고 철저하게 수사하겠다”고 말했다.
진주 이창언 기자
