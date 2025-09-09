‘차량 인도 돌진’ 50대女…오른쪽 다리 깁스한 채 운전

방금 들어온 뉴스

‘차량 인도 돌진’ 50대女…오른쪽 다리 깁스한 채 운전

윤예림 기자
입력 2025-09-09 12:34
수정 2025-09-09 13:08
화성 영천동 차량 돌진사고 현장. 경기도소방재난본부 제공
화성 영천동 차량 돌진사고 현장. 경기도소방재난본부 제공


경기 화성시 동탄신도시에서 차량 돌진 사고를 내 보행자 3명을 다치게 한 50대 여성이 사고 당시 다리에 깁스를 한 채 운전대를 잡은 것으로 나타났다.

9일 경기 화성동탄경찰서는 교통사고처리 특례법 위반(치상) 혐의로 50대 A씨를 형사 입건해 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 전날 오후 4시 50분쯤 화성시 영천동 한 사거리에서 자신의 미니쿠퍼 차량을 몰던 중 인도로 돌진해 보행자 3명을 다치게 한 혐의를 받는다.

부상자 중 10대 여성은 얼굴 부위를 크게 다쳐 수술받고 회복 중인 것으로 전해졌다. 비교적 경미한 부상을 입은 또 다른 10대 1명과 50대 1명도 병원 치료를 받고 있다.

A씨는 사고 당시 오른쪽 발에 깁스를 한 채 운전하다 페달을 오인해 사고를 낸 것으로 조사됐다. 그는 경찰 조사에서 “가속 페달과 감속 페달을 착각했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.



경찰 관계자는 “다행히 부상자들 생명에 지장은 없다”며 “자세한 사고 경위를 확인하기 위해선 조사가 더 필요한 상황”이라고 말했다.
윤예림 기자
