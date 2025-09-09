엘리베이터서 여자아이 입막고 유괴 시도…남고생 긴급체포

이미지 확대 경찰 자료 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 경찰 자료 이미지. 서울신문DB

경기 광명시의 한 아파트에서 엘리베이터에 함께 탄 여자아이를 유괴하려 한 10대 남학생이 경찰에 긴급 체포됐다.9일 경기 광명경찰서는 미성년자 약취 미수 혐의로 고등학생 A군을 긴급체포해 조사하고 있다고 밝혔다.A군은 전날 오후 4시 20분쯤 광명시의 한 아파트에서 초등학생 B양을 따라 엘리베이터를 탄 뒤 입을 막는 등 끌고 가려 한 혐의를 받는다.B양이 큰 소리로 울며 저항하자 A군이 그대로 달아나면서 범행은 미수에 그친 것으로 전해졌다.이후 B양은 부모에게 피해 사실을 알렸고, 부모는 엘리베이터 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 뒤 같은 날 오후 6시 55분쯤 경찰에 신고했다. 경찰은 전날 오후 9시 45분쯤 자택에 있던 A군을 체포했다.경찰은 A군을 상대로 범행 동기를 조사하고, 해바라기센터를 통해 B양으로부터 피해 진술을 받을 예정이다.경찰 관계자는 “가·피해자가 서로 안면이 있는 사이인지, 어떤 목적으로 범행했는지는 아직 조사되지 않았다”며 “피의자 역시 미성년자로 야간에 조사가 불가능해 이날 주간 시간을 통해 조사할 예정”이라고 말했다.