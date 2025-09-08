‘나도 모르게 KT 소액결제’, 광명·서울금천 피해자 74명 4580만 원 당했다

이미지 확대 경기남부경찰청 청사 전경 닫기 이미지 확대 보기 경기남부경찰청 청사 전경

이미지 확대 KT 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 KT 홈페이지 캡처

KT 가입자 수십 명의 휴대전화에서 자신도 모르게 소액결제가 이뤄지는 범죄와 관련, 경기 광명과 서울 금천 등에서 확인된 피해자가 74명, 피해액은 4580만 원에 이른 것으로 확인됐다.경기남부경찰청은 8일 정례 기자간담회 자리에서 “현재 광명 피해자 25건에 대해 경기남부청으로 사건을 넘겼고, 36건을 더 이송받을 예정이다”며 “서울 금천구에서 발생한 13건 또한 경기남부청으로 받아 병합 수사할 계획이다”고 밝혔다.이날까지 KT 통신사를 이용하는 고객의 피해는 74건(광명 61건·금천구 13건)이다. 피해 규모는 4580만 원 상당(광명 약 3800만 원·금천구 약 780만 원)으로 확인됐다.앞서 지난달 27일부터 이달 6일 새벽 시간대 광명시 소하동과 하안동, 서울시 금천구 등에 거주하는 시민 휴대전화에서 모바일 상품권 구매나 교통카드 결제 등 수십만 원이 빠져나갔다.현재까지 피해자들은 같은 지역 거주와 KT 통신사를 이용한다는 것과 피해가 새벽 시간에 발생했다는 것 외에는 공통점이 없는 것으로 알려졌으며, KT의 전산망을 통하는 알뜰폰 요금제를 이용 중인 피해자도 일부 있는 것으로 전해졌다.피해자들의 연령대와 휴대전화 기종, 개통 대리점은 각각 달랐고, 모두 악성 링크를 접속하거나 특정 앱을 설치한 적은 없었다고 경찰에 진술했다.또 피해자 진술 일부 중 카카오톡이 갑자기 강제 로그아웃된 현상도 같은 것으로 조사됐다.경찰은 피해자 휴대전화를 임의 제출받아 디지털 포렌식 하는 등 수사 중이다.경찰 관계자는 “이번 범행은 그간 사례가 없는 최초 수법으로 보인다”며 “범행 관련 다양한 가능성을 열어놓고 여러모로 수사할 방침이다”라고 말했다.한편, KT는 이번 사건과 관련해 휴대폰 결제대행사(PG사)와 협의해, 상품권 판매 업종 결제 한도를 일시적으로 축소하는 등 고객 보호 조치를 시행했다.또 홈페이지 공지를 통해 상품권 판매 업종의 소액결제 한도를 기존 월 100만 원에서 10만 원으로 축소했다고 밝혔다.