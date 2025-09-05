“여성 스스로 한강 들어갔다” 세빛섬 인근 신고…경찰·소방 수중 수색

방금 들어온 뉴스

“여성 스스로 한강 들어갔다” 세빛섬 인근 신고…경찰·소방 수중 수색

이보희 기자
입력 2025-09-05 19:53
수정 2025-09-05 23:16
반포한강공원 세빛섬. 연합뉴스
반포한강공원 세빛섬. 연합뉴스


서울시 서초구 반포동 소재 세빛섬 인근에서 사람이 물에 빠졌다는 신고가 접수돼 경찰과 소방이 밤까지 수색을 이어가고 있다.

5일 서울 용산경찰서는 이날 오후 5시 47분쯤 “여성이 스스로 한강에 들어갔다”는 신고를 접수했다.

소방 수난구조대와 한강경찰대는 현장에 출동해 수색 작업에 나섰지만 요구조자를 발견하지 못한 것으로 알려졌다.

수색이 길어지면서 해가 저물었고, 소방은 수색이 어렵다고 판단해 오후 7시 30분쯤 현장에서 철수했다.

이후 경찰도 오후 9시쯤 수색을 일시 중단했고, 소방이 다시 장비 1대와 수난구조대 3명을 투입해 심야 구조 작업을 이어가고 있다.

경찰 관계자는 “범죄 혐의점이 확인되지 않았다”고 전했다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이같은 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 마들랜에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
이보희 기자
위로