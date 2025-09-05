거제 골프장서 사실혼 관계였던 캐디 살해한 혐의로 50대 붙잡혀

방금 들어온 뉴스

거제 골프장서 사실혼 관계였던 캐디 살해한 혐의로 50대 붙잡혀

이창언 기자
이창언 기자
입력 2025-09-05 14:16
수정 2025-09-05 14:20
이미지 확대
경남경찰청 전경. 서울신문DB
경남경찰청 전경. 서울신문DB


사실혼 관계였다 헤어진 여성을 골프장에서 살해한 혐의로 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

범행 후 자해한 이 남성은 병원에서 치료받고 있다.

5일 경남경찰청에 따르면, 50대 남성 A씨는 이날 오전 10시 35분쯤 경남 거제시에 있는 한 골프장에서 사실혼 관계였던 50대 여성 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.

B씨는 해당 골프장에서 캐디(경기보조원)로 일하고 있었다. 무직인 A씨는 이날 골프장 작업자인 것처럼 가장해 B씨에게 다가간 뒤 범행을 저질렀다.

B씨는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만, 이날 오전 11시 22분쯤 끝내 숨졌다.

A씨와 B씨는 수년간 사실혼 관계를 유지하다 최근 헤어진 것으로 알려졌다.

경찰은 관련자 조사 등 정확한 사고 경위를 수사하고 있다.

경찰 관계자는 “A씨가 병원에서 치료받고 있어 범행 동기 파악 등은 이뤄지지 않은 상태”라며 “A씨가 회복하는 대로 사건 경위를 조사할 계획”이라고 밝혔다.
거제 이창언 기자
