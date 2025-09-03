‘총상 사망’ 육군 대위, 유서에 부대 생활 어려움 토로…경찰로 사건 이첩 예정

방금 들어온 뉴스

‘총상 사망’ 육군 대위, 유서에 부대 생활 어려움 토로…경찰로 사건 이첩 예정

민경석 기자
민경석 기자
입력 2025-09-03 14:56
수정 2025-09-03 14:56
경찰 “유서 관련 부분 살펴볼 예정”

이미지 확대
2일 대구 수성구 수성못 인근에서 현역 육군 대위가 총상을 입고 숨진 채 발견돼 육군수사단, 경찰 과학수사대 등이 현장조사를 벌이고 있다. 2025. 09. 02. 대구 민경석 기자
2일 대구 수성구 수성못 인근에서 현역 육군 대위가 총상을 입고 숨진 채 발견돼 육군수사단, 경찰 과학수사대 등이 현장조사를 벌이고 있다. 2025. 09. 02. 대구 민경석 기자


대구 수성못에서 총상을 입고 숨진 채 발견된 현역 육군 대위가 직장 내 괴롭힘 등을 호소한 유서를 남긴 것으로 알려져 경찰이 수사에 나선다.

3일 경북경찰청 등에 따르면 전날 오전 6시 29분쯤 대구 수성구 수성못 공중화장실 뒤편에서 숨진 채 발견된 육군3사관학교 훈육장교 A(31) 대위 사망사건과 관련해 군사경찰이 기본적인 사실관계를 파악하고 있다.

이후 경찰에 사건이 이첩되면 형사기동대가 정식 수사에 착수할 전망이다. 현행 군사법원법상 군 내 사망사고에서 범죄혐의점이 발견될 경우 민간 경찰에 사건을 넘기도록 규정돼 있다.

A 대위가 유서에 직장 내 괴롭힘 등 부대 생활과 관련한 어려움을 토로한 것으로 알려지면서 경찰은 이와 관련한 부분을 수사할 방침이다. 그는 군 당국, 부모, 기자 등을 상대로 유서를 나눠 작성한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “현재로서는 범죄 혐의점이 있다고 단정할 수 있는 상황은 아니다”라면서도 “유서가 나오는 등 수사의 필요성이 있으므로 사건을 살펴볼 예정”이라고 말했다. 그러면서 “다만, 총기나 탄약 관리와 관련해서는 경찰의 수사 대상이 아니다”라고 덧붙였다.
대구 민경석 기자
위로