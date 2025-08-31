BTS 정국 자택 주차장 침입…40대 한국인 여성 체포

방금 들어온 뉴스

BTS 정국 자택 주차장 침입…40대 한국인 여성 체포

윤예림 기자
입력 2025-08-31 14:56
수정 2025-08-31 15:32
이미지 확대
육군 현역 복무를 마치고 만기 전역한 그룹 방탄소년단(BTS)의 정국이 지난 11일 경기도 연천군 연천공설운동장에서 취재진을 향해 거수경례하고 있다. 2025.06.11 뉴시스
육군 현역 복무를 마치고 만기 전역한 그룹 방탄소년단(BTS)의 정국이 지난 11일 경기도 연천군 연천공설운동장에서 취재진을 향해 거수경례하고 있다. 2025.06.11 뉴시스


그룹 방탄소년단(BTS) 정국의 자택 주차장에 침입한 40대 한국인 여성이 체포됐다.

31일 서울 용산경찰서는 한국 국적 40대 여성 A씨를 주거침입 혐의로 입건했다고 밝혔다.

A씨는 전날 밤 11시 20분쯤 BTS 정국이 거주하는 용산구 단독주택 주차장에 침입했다가 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다.

경찰은 A씨를 상대로 주차장에 들어간 경위 등을 조사한 후 이날 정오쯤 석방했다. A씨는 경찰 조사에서 범행을 시인한 것으로 전해졌다.

앞서 정국이 제대한 6월 11일에도 30대 중국인 여성 B씨가 정국의 자택을 찾아가 비밀번호를 여러 번 누르다 현행범 체포돼 지난 27일 불구속 송치됐다. B씨는 “전역한 정국을 보러 한국에 왔다”고 경찰에 진술한 것으로 알려졌다.



BTS 멤버 진에게도 비슷한 피해가 있었다. 진은 지난해 6월 전역 직후 열린 팬과의 ‘포옹 행사’에서 50대 일본인 여성으로부터 볼에 기습 뽀뽀를 당했다. 경찰은 올해 5월 해당 여성을 공공 밀집장소 추행 혐의로 송치했다.
윤예림 기자

