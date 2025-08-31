풍력발전 출력상태 실시간 감시하는… 두산윈드파워센터 새달 3일 문 연다

한림읍 협재리 운영 통합관제센터 확대 이전

두산에너빌리티, 제주시 오라동 시대 개막

풍력발전 37기 포함 전국 81기 24시간 관리

전문인력양성 교육훈련센터 조성 본격 가동

2022년부터 채용 직원 30명 중 25명 제주출신

이미지 확대 한림해상풍력 발전 모습. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 한림해상풍력 발전 모습. 제주 강동삼 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제주시 오라동에 풍력발전기 출력상태를 실시간 감시·관리하는 두산윈드파워센터가 문을 연다.제주도가 두산에너빌리티와 협력해 조성한 ‘두산윈드파워센터’가 새달 3일 문을 연다고 31일 밝혔다.두산윈드파워센터는 2022년부터 한림읍 협재리에서 운영하던 통합관제센터를 확대 이전한 시설이다. 이곳에는 풍력발전기를 한눈에 모니터링하는 관제센터와 전문 인력을 양성하는 교육훈련센터가 들어섰다.이를 통해 풍력발전 설비의 효율적 운영과 고장 예방, 전문 인력 양성이 가능해진다. 앞으로는 풍력으로 친환경 수소를 생산하는 실증사업도 추진할 계획이다.현재 센터에서는 탐라해상, 한림해상 등 제주 지역 풍력발전기 37기(159.5㎿)를 포함해 전국 12개 지역 81기(298.5㎿)의 풍력발전기를 24시간 실시간으로 관리하고 있다. 두산에너빌리티가 국내에 공급한 총 98기 풍력발전기 중 83%에 해당하는 규모다.두산윈드파워센터는 지역 일자리 창출에도 기여하고 있다. 센터 운영을 위해 2022년부터 현재까지 채용된 직원 30명 중 25명(83%)이 제주 출신이다.또한 제주도, 두산에너빌리티, 제주대학교가 함께 매년 기술교류회를 열어 지역 청년들에게 풍력발전단지와 관련 기업을 방문할 기회를 제공하는 등 미래 인재 양성에도 힘쓰고 있다.김남진 혁신산업국장은 “두산윈드파워센터는 제주도의 탄소중립 정책 추진과 지역 인재 양성에 중요한 역할을 할 것”이라고 말했다.한편, 두산에너빌리티는 도내 8개 지역에 총 40기(168.5㎿) 규모의 풍력발전기를 설치했다. 제주지역에서 운영 중인 풍력발전 설비용량의 39.5%를 차지하는 규모다. 특히 한림해상풍력 발전단지(100㎿)가 지난해 10월부터 본격 가동을 시작하면서 제주도의 친환경 에너지 확대에 기여하고 있다.