“오세훈 시장 떨어뜨려…” 살해 협박글에 경찰 오 시장 찾아갔다

오세훈 시장, 약자 동행 토론회 환영사
오세훈 서울시장. 연합뉴스
오세훈 서울시장에 대한 살해 협박 글이 온라인 커뮤니티에 올라와 경찰이 수사에 나섰다.
29일 연합뉴스에 따르면 대구경찰청은 이날 온라인 커뮤니티 디시인사이드 ‘순경 준비생’ 갤러리에 오 시장을 살해하겠다는 취지의 글이 올라왔다는 신고를 접수했다.
올라온 글에는 “오 시장을 서부간선도로에서 떨어뜨려 죽이겠다”, “그러게 누가 서부간선도로 X같이 만들래” 등의 내용이 담겨 있었다.
서울 남대문경찰서는 대구경찰청의 공조 요청을 받고 오 시장이 있던 서울시의회를 직접 찾아 신변 이상이 없음을 확인한 것으로 알려졌다.
현재 서부간선도로는 일반 도로화 사업으로 교통 불편이 이어지고 있다.
