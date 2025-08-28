한국 출장 온 태국인, 호텔방서 숨진 채 발견… 경찰 수사

방금 들어온 뉴스

한국 출장 온 태국인, 호텔방서 숨진 채 발견… 경찰 수사

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-08-28 12:12
수정 2025-08-28 12:54
119구급대 자료 이미지. 서울신문DB
119구급대 자료 이미지. 서울신문DB


세종시 한 호텔 방 안에서 70대 외국인이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

28일 세종남부경찰서와 세종소방본부에 따르면 전날 오전 8시 10분쯤 태국 국적 A(77)씨가 세종시 어진동 한 호텔 방 안 바닥에서 숨진 채 발견됐다.

119 구급대는 ‘투숙객이 쓰러져 있다’는 호텔 직원의 신고를 접수하고 현장으로 출동했으나 도착 당시 A씨는 심정지 상태였다.

경찰조사 결과 태국 공직자 출신인 A씨는 태국 공무원들의 한국개발연구원(KDI) 방문·교육 해외 출장을 인솔하는 컨설턴트 업무를 수행 중이었다.

A씨는 지난 25일부터 2박 3일 일정으로 호텔에 투숙 중이었으며, 태국인 가이드가 숨진 A씨를 발견하고 처음 신고한 것으로 알려졌다.



경찰 관계자는 “A씨 시신에서 외상 등 별다른 특이점이나 범죄 혐의점은 없었다”며 “부검을 통해 정확한 사인을 확인할 예정”이라고 전했다.
이정수 기자
