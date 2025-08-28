싸이 ‘수면제 대리수령’ 혐의 수사 중…소속사 “명백한 과오이자 불찰”

“처방 따라 수면제 복용, 대리 처방 없었다”

가수 싸이(본명 박재상)가 수면제를 대리 수령한 혐의(의료법 위반)로 경찰 조사를 받은 것에 대해 “명백한 과오이자 불찰”이라며 사과했다.소속사 피네이션은 28일 “전문의약품인 수면제를 대리 수령한 점은 명백한 과오이자 불찰”이라며 “죄송하다”고 밝혔다.이는 전날 서울 서대문경찰서가 의료법 위반 혐의로 싸이와 싸이에게 수면제를 처방한 의사를 입건해 수사 중이라는 사실이 알려진 데 따른 것이다.피네이션은 “싸이는 만성적인 수면 장애 진단을 받고 의료진의 처방에 따라 수면제를 복용하고 있다”며 “수면제 복용은 의료진의 지도하에 정해진 용량을 처방받아 복용해왔으며, 대리 처방은 없었다”고 해명했다.이어 “그 과정에서 수면제를 제삼자가 대리 수령한 경우가 있었고, 최근 경찰에서 조사가 진행 중”이라며 “다시 한번 심려를 끼쳐 죄송하다”고 전했다.