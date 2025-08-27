인천서 ‘강아지 성병’ 집단감염, 전국 확산 위기…사람에게도 옮아

강화군 한 번식장서 105마리 ‘브루셀라병’ 확진

이미지 확대 강아지 105마리가 브루셀라병 확진을 받은 인천 강화군의 한 동물 번식장 모습. 유튜브 채널 ‘견생역전’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 강아지 105마리가 브루셀라병 확진을 받은 인천 강화군의 한 동물 번식장 모습. 유튜브 채널 ‘견생역전’ 캡처

이미지 확대 강아지 105마리가 브루셀라병 확진을 받은 인천 강화군의 한 동물 번식장 모습. 유튜브 채널 ‘견생역전’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 강아지 105마리가 브루셀라병 확진을 받은 인천 강화군의 한 동물 번식장 모습. 유튜브 채널 ‘견생역전’ 캡처

이미지 확대 강아지 105마리가 브루셀라병 확진을 받은 인천 강화군의 한 동물 번식장 모습. 유튜브 채널 ‘견생역전’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 강아지 105마리가 브루셀라병 확진을 받은 인천 강화군의 한 동물 번식장 모습. 유튜브 채널 ‘견생역전’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인천 강화군 소재 한 동물 번식장에서 100마리 넘는 개가 ‘브루셀라병’에 감염된 것으로 확인된 가운데 추가 확산이 우려되고 있다.최근 농림축산식품부는 지난 4일 인천 강화군 소재 동물 번식장에서 학대받다 동물보호단체가 구조한 개에서 ‘브루셀라병’이 확인돼 방역 조치를 했다고 밝혔다.정밀검사 결과 260마리 중 105마리가 브루셀라병으로 확진 받고 격리돼 치료를 받고 있다.동물 구조에 나섰던 동물보호단체가 공개한 영상에 따르면 해당 번식장은 청소가 제대로 이뤄지지 않아 악취가 심했고, 내부에서 진드기까지 발견되는 등 열악한 환경에서 다양한 견종이 무분별하게 번식되고 있었다.‘강아지 성병’으로 불리는 개 브루셀라병은 ‘브루셀라 카니스’라는 세균에 의해 감염되며, 교배 시 성접촉으로 주로 전염된다. 개에서는 유산·불임·생식기 염증 등 번식 장애를 주로 일으키는 제2종 가축전염병으로 최근 몇 년간 매년 1~4건 산발적으로 발생했다.브루셀라병은 사람에게도 전염될 수 있는 인수공통감염병으로 살균되지 않은 유제품이나 충분히 익히지 않은 감염 육류를 섭취할 경우 감염될 수 있다. 발열과 오한, 피로감, 근육통 등의 증상이 나타난다.농식품부는 질병관리청과 지방자치단체에 개 브루셀라병 발생 상황을 공유하고 세척, 소독, 양성 동물 격리, 역학조사 등 방역 조치를 한 상태다.그러나 해당 번식장의 강아지들이 브루셀라병에 감염된 채로 전국으로 유통됐을 가능성이 제기돼 추가 확산이 우려되고 있다.농식품부는 동물 번식장 관리를 강화하고 위반 사항이 확인되면 엄중하게 조치할 예정이라고 밝혔다.최정록 농식품부 방역정책국장은 “확산을 방지하기 위해 관할 지자체와 철저히 방역 관리를 실시하고 있다”며 “반려동물에서 태아 유·사산 등 브루셀라병 의심증상이 나타날 경우 즉시 가축방역기관으로 신고해달라”고 당부했다.동물보호단체들은 전국의 동물 번식장과 펫숍, 동물 경매장 등에 대한 전수조사를 촉구하고 있다.