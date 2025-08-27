결혼식 중 하객들 머리 위 샹들리에 ‘쿵’…아수라장된 전주 호텔, 결국

이미지 확대 샹들리에 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 샹들리에 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

호텔 예식장에서 샹들리에가 추락해 결혼식에 참석한 하객들이 다친 사고가 발생한 가운데 호텔 관리책임자와 직원이 검찰에 넘겨졌다.26일 전북 전주덕진경찰서는 업무상 과실치상 혐의로 호텔 관리이사 A씨와 시설관리직원 B씨를 송치했다고 밝혔다.A씨 등은 지난 3월 22일 오전 11시 25분쯤 전주시의 한 호텔에서 열린 결혼식 도중 발생한 샹들리에 추락 사고로 하객 2명을 다치게 한 혐의를 받는다.당시 한 하객은 천장에서 떨어진 샹들리에에 머리를 맞았고 다른 하객은 바닥에서 튀어 오른 유리 파편에 다리를 다쳤다.사고 직후 놀란 하객들이 밖으로 대피하는 등 큰 소란이 일었다. 경찰은 호텔 측의 부실한 시설 관리를 들춰내고 A씨와 B씨를 형사입건해 수사를 벌여왔다.경찰 관계자는 “입건한 피의자 모두 예식장 시설 관리에 대한 책임이 있다”며 “관련자 조사 등을 통해 혐의가 입증됐다고 보고 사건을 검찰에 넘겼다”고 밝혔다.이에 해당 호텔 측은 “다친 피해자들과 현재 합의 중인 단계”라면서 “피해 복구를 위해 피해자들과 꾸준히 연락하고 있으며 조만간 합의를 마무리하겠다”고 전했다.