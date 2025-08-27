‘사기 혐의’ 세계라면축제 대표 소재불명…경찰, 지명수배 내려

방금 들어온 뉴스

‘사기 혐의’ 세계라면축제 대표 소재불명…경찰, 지명수배 내려

윤예림 기자
입력 2025-08-27 14:59
수정 2025-08-27 15:03
‘2025 세계라면축제’ 당시 모습. 온라인 커뮤니티 캡처
‘2025 세계라면축제’ 당시 모습. 온라인 커뮤니티 캡처


지난 5월 부산에서 열린 세계라면축제 조직위원회 대표가 사기 등의 혐의로 경찰 수사를 받던 중 잠적해 수사가 잠정 중지됐다.

부산 연제경찰서는 27일 투자자와 협력업체 등에 축제와 관련해 공사대금을 지급하지 않고 투자 사기를 벌인 혐의로 6건의 고소·고발이 돼 있는 50대 대표 A씨에 대해 지명수배를 내렸다고 밝혔다.

경찰은 A씨가 연락을 끊고 잠적해 ‘소재 불명’ 처분을 내려 수사를 잠정 중단하고, 현재 지명수배해 소재를 파악 중이다.

경찰은 A씨 소재가 확인되는 대로 수사를 재개할 계획이다.

세계라면축제는 지난 5월 2일부터 11일까지 부산 기장군 오시리아 관광단지에서 열렸다. 주최 측은 국산 라면을 비롯해 일본, 태국, 베트남, 미국 등 15개국 2200여 종의 라면 브랜드가 참여한다고 홍보해 왔지만, 축제 기간 내내 부실한 행사 준비와 운영으로 방문객들의 수많은 혹평을 받다가 행사 기간도 채우지 못하고 끝났다.
윤예림 기자
