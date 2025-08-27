4·3을 기억해다오… 또다시 손뜨개 동백꽃 100송이 기탁한 90세 어르신

4·3을 기억해다오… 또다시 손뜨개 동백꽃 100송이 기탁한 90세 어르신

강동삼 기자
강동삼 기자
입력 2025-08-27 14:33
수정 2025-08-27 14:33
홍을생 씨 2022년·2024년에 이어 세번째

제주4·3희생자의 유족인 홍을생 어르신이 지난 26일 4·3의 아픔을 기억하고 전하기 위해 직접 만든 손뜨개 동백꽃을 제주4·3평화재단 김종민(왼쪽) 이사장에게 전달하고 있다. 제주4·3평화재단 제공
제주4·3희생자의 유족인 홍을생 어르신이 지난 26일 4·3의 아픔을 기억하고 전하기 위해 직접 만든 손뜨개 동백꽃을 제주4·3평화재단 김종민(왼쪽) 이사장에게 전달하고 있다. 제주4·3평화재단 제공


아흔 넘은 할머니가 4·3의 아픔을 기억해달라며 손뜨개 동백꽃 100송이를 제주4·3평화재단에 기탁했다.

제주4·3평화재단은 제주시 조천읍 대흘리에 거주하는 제주4·3희생자의 유족인 홍을생 어르신(91)이 지난 26일 4·3의 아픔을 기억하고 전하기 위해 직접 만든 동백꽃을 세 번째로 기탁했다고 27일 밝혔다.

이번 기증은 앞서 2022년과 2024년에 이어 세 번째다.

홍 어르신은 1947년 4·3 당시 불과 14살의 나이에 토벌대에 의해 부친을 잃었다. 어린 시절부터 생계를 위해 국수공장에서 일하며 힘든 삶을 견뎌낸 그는 4·3의 비극을 잊지 않기 위해 줄곧 행동으로 기억을 실천해왔다.

2020년에는 동백나무 3그루(20년생)를 4·3평화공원에 기증했고, 이후에는 자녀와 함께 직접 손뜨개로 만든 동백꽃을 재단에 전달했다. 또한 2024년에는 4·3희생자에 대한 국가보상금 일부를 “4·3을 후대에 널리 알리는 데 써달라”며 기탁한 바 있다.

홍 어르신은 “4·3이 영원히 기억되길 바라는 마음으로 만들었다”며 “동백꽃을 통해 4·3의 아픔과 평화의 메시지가 오래 기억되었으면 한다”고 말했다.

김종민 이사장은 “오랜 세월 한결같은 마음으로 4·3의 기억을 지켜주신 어르신께 깊은 존경과 감사를 드린다”며 “기증해 주신 동백꽃을 소중히 사용하겠다”고 밝혔다.
제주 강동삼 기자
