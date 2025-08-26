술자리 다툼 중 친구 목 졸라 살해하려 한 20대 남성 현행범 체포

방금 들어온 뉴스

이창언 기자
입력 2025-08-26 15:22
수정 2025-08-26 15:24
경찰 이미지. 서울신문DB
경찰 이미지. 서울신문DB


술자리 말다툼 중 친구를 목 졸라 살해하려 한 혐의(살인미수)로 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

26일 경남 마산중부경찰서 등에 따르면 A씨는 이날 오전 0시 5분쯤 창원시 마산합포구에 있는 자신의 여자친구 집에서 친구 B씨와 술을 마시다 말다툼을 벌였다.

두 사람은 밖에서 술자리를 가진 뒤 A씨 여자친구 집으로 이동한 것으로 전해졌다. 집에서 술을 마시던 중 B씨가 다른 친구 이야기를 꺼냈고 A씨가 이를 말리면서 두 사람 사이 말다툼이 벌어졌다.

이 과정에서 A씨는 B씨 목을 조르고 폭행한 혐의를 받는다. A씨 여자친구가 말렸지만 역부족이었다. B씨는 병원에 옮겨졌지만 현재 생명이 위독한 상태다.

A씨 여자친구 신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A씨를 체포했다.



경찰은 정확한 범행 경위를 조사하고 나서 A씨 구속영장을 신청할 예정이다.
창원 이창언 기자
