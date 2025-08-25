하수관로 보수 작업하던 40대 남성, 맨홀에서 물에 휩쓸려 숨져

강한 비에 급류 휩쓸렸을 가능성

7월까지 숨진 맨홀 작업자만 6명

25일 서울 강서구 염창동 맨홀에서 작업자 한 명이 내부로 휩쓸려 가는 사고가 발생해 관계자들이 현장에서 조사를 하고 있다. 연합뉴스

서울 강서구 염창동에서 하수관로 보수 작업을 하던 40대 인부가 25일 맨홀에 빠져 숨졌다. 경찰은 이날 오전 내린 비로 물이 불어나면서 A씨가 급류에 휩쓸렸을 가능성을 염두에 두고 사고 경위를 살펴보고 있다.서울 강서소방서는 이날 오전 8시 38분쯤 “맨홀 작업 중 한 명이 빠졌다”는 신고를 받고 인원 59명과 장비 14대를 현장에 투입해 구조 작업을 벌였다. 약 1시간 만인 오전 9시 42분쯤 소방 당국은 작업 지점에서 약 1㎞ 떨어진 가양빗물펌프장 인근에서 40대 남성 A씨를 발견했다. 심정지 상태로 발견된 A씨는 현장에서 사망 판정을 받았다.A씨는 강서구 염창동 등촌역 인근에서 강서구청이 발주한 하수관로 보수 작업 중이었다. 사고 당시 현장 안전을 책임지는 ‘공사감리자’는 없었고 안전관리자를 겸직하는 업체의 현장 대리인이 있었다고 한다.강서구청 관계자는 “감리 담당자는 강서구에서 시행하는 10개 공사 현장을 돌아다니기 때문에 공사장에 상주하지 않고, 따로 안전관리자가 있었다”라고 말했다. 강서구는 지난 5월 등촌역 일대 하수관로가 정밀안전검사에서 D등급을 받은 이후 긴급 보수 작업을 진행해 온 것으로 알려졌다.경찰과 소방은 당초 5명이 투입됐던 작업에 A씨만 혼자 맨홀 내부에 있었던 이유 등도 조사하고 있다.고용노동부에 따르면 올해 7월까지 맨홀에 들어가 작업하다 사망한 노동자는 6명으로, 지난해(1명)와 비교해 크게 증가했다. 특히 지난달 6일 인천, 27일 서울 금천구 사례처럼 혹서기 맨홀 내 질식 사고가 잇따르자 서울시는 다음달부터 밀폐공간 작업 시 바디캠과 가스농도측정기 착용 등을 의무화한다고 밝혔다.