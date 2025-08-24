제주서 주말 하루새 이륜차 사고 잇따라… 1명 사망·3명 부상

이미지 확대 제주시 외도동 인근 도로에서 23일 오전 2시 34분쯤 SUV차량과 자전거가 충돌하는 사고가 발생했다. 자전거 운전자는 심정지 상태로 병원에 이송됐다. 제주도소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주시 외도동 인근 도로에서 23일 오전 2시 34분쯤 SUV차량과 자전거가 충돌하는 사고가 발생했다. 자전거 운전자는 심정지 상태로 병원에 이송됐다. 제주도소방안전본부 제공

제주에서 주말 하루새 오토바이와 자전거 사고가 잇따라 1명이 숨지고 3명이 부상을 입었다.24일 제주도 소방안전본부에 따르면 전날 오전 2시 34분쯤 제주시 외도동 인근 도로에서 SUV 산타페차량과 자전거가 충돌했다는 신고가 접수됐다.이 사고로 30대 자전거 운전자 A씨가 심정지 상태로 병원에 이송됐다.또한 오후 8시 2분쯤에는 서귀포시 혁신도시 한 아파트 입구 도로에서 오토바이와 보행자가 충돌하는 사고가 발생했다.사고로 오토바이 운전자 B(30대)씨가 구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 결국 숨졌다. 보행자 60대 C씨도 구조 당시 의식이 없는 상태로 이송돼 중환자실에서 치료를 받고 있는 것으로 파악됐다.앞서 이날 오후 6시26분쯤에는 제주시 애월읍 하귀리 일주도로에서도 승용차와 오토바이가 충돌했다.오토바이 운전자 D(20대)씨가 다리골절과 양쪽 늑골 통증으로 구급차에 실려 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.경찰은 자세한 사고 경위를 조사 중이다.