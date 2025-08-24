‘기어 중립’ 승용차, 고속도로 굴러가 연쇄추돌

23일 오후 9시 12분쯤 충남 논산 벌곡면 호남고속도로 대전방향 벌곡휴게소 인근에서 차량 5대가 추돌하는 사고가 났다. 닫기 이미지 확대 보기 23일 오후 9시 12분쯤 충남 논산 벌곡면 호남고속도로 대전방향 벌곡휴게소 인근에서 차량 5대가 추돌하는 사고가 났다.

고속도로 휴게소에서 운전자 없이 정차 중이던 승용차가 내리막길 아래 고속도로에 진입해 차량 5대가 부딪히는 사고가 났다.24일 충남소방본부와 고속도로순찰대에 따르면 전날 오후 9시 12분쯤 충남 논산 벌곡면 호남고속도로 대전방향 벌곡휴게소 인근에서 차량 5대가 추돌했다. 이 사고로 6명이 경상을 입어 병원에서 치료를 받고 있다.이날 사고는 휴게소 주유소에 기어를 중립에 넣고 세워둔 차량이 내리막길 아래 고속도로에 진입해 발생했다. 사고 당시 차량 운전자는 화장실을 갔었다.고속도로에 들어온 차량은 승용차 한 대가 먼저 추돌했고, 뒤따르던 차량 3대도 사고 차량을 피하지 못하고 추돌했다.경찰은 운전자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.