경부선 무궁화호 사고 희생자 발인 엄수…김해·세종 안치

경부선 무궁화호 열차 사고로 숨진 희생자의 발인이 엄수됐다.22일 경북 청도군 대남병원 장례식장에서 사고로 숨진 이모(37)씨의 발인 절차가 진행됐다.이씨의 발인식에는 유족과 철도 관련 기관 인사 등 50여 명이 참석했다. 시신은 국립과학수사연구원에서 부검을 마친 뒤 장례식장으로 옮겨져 입관과 발인 절차가 진행됐다.부검 등 관계로 사고 이후 처음으로 숨진 외동아들을 마주한 이씨의 부모는 입관 때 모든 가족을 물린 채 조용히 아들에게 마지막 인사를 건넸다.이씨의 시신은 김해 추모의공원에 안치된다.같은 사고로 숨진 조모(30)씨도 이날 부검을 마치고 입관한다. 조씨는 오는 23일 발인 후 세종시 은하수공원에 안치된다.경부선 열차사고는 지난 19일 오전 10시 52분쯤 청도군 화양읍 삼신리 인근 경부선 철로에서 발생했다. 동대구역을 출발해 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차(1903호)가 선로 근처에서 비탈면 점검을 위해 이동 중이던 작업자 7명을 덮쳐 이씨와 조씨가 숨지고 5명이 크게 다쳤다.