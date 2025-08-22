창원 선박엔진 공장서 40대 외주업체 대표 추락 추정 사망

방금 들어온 뉴스

창원 선박엔진 공장서 40대 외주업체 대표 추락 추정 사망

이창언 기자
이창언 기자
입력 2025-08-22 09:34
수정 2025-08-22 10:29
안전모와 사다리. 기사 내용과 직접 관련 없는 자료 이미지. 아이클릭아트
안전모와 사다리. 기사 내용과 직접 관련 없는 자료 이미지. 아이클릭아트


지난 21일 오후 3시 25분쯤 경남 창원시 한 선박 엔진 제조 공장 외부에서 작업하던 40대 A씨가 쓰러져 있다는 신고가 119에 접수됐다.

A씨는 응급 처치를 받으며 병원으로 이송됐으나 끝내 목숨을 잃었다.

A씨는 해당 기업과 PLC(자동화제어장비) 유지·보수 하도급 계약을 맺은 통신 설비 업체 대표로 파악됐다. 그는 인터넷선 작업을 하루 앞두고 사전답사를 하고자 공장을 찾은 것으로 알려졌다.

A씨가 발견된 장소 주변에는 폐쇄회로(CC)TV가 없고 사고 당시 목격자도 없어서 어떠한 사유로 그가 쓰러졌는지는 아직 확인되지 않고 있다.

병원 이송 당시 확인된 A씨 상태는 다발성 골절로 말미암은 심정지였다. 소방 당국은 A씨가 작업 도중 추락해 숨진 것으로 추정한다.

경찰은 “부검과 관련자 조사 등을 통해 사망에 이르게 된 경위를 확인할 예정”이라고 말했다.

고용노동부 창원지청은 중대재해처벌법 위반 여부를 조사할 방침이다.
창원 이창언 기자
위로