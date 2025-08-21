① 왜 열차 차단 없이 작업 투입했나 ② 작업자와 운행시간 공유 안 했나 ③ 위험의 외주화로 인한 ‘인재’인가

청도 열차사고 ‘안전불감증’ 논란

7명의 사상자를 낸 경북 청도 열차 사고로 코레일의 ‘안전불감증’이 다시 도마 위에 올랐다. 코레일이 자체 업무 세칙 등을 지키지 않은 정황이 하나둘씩 나오는 데다 외부업체에 계약 업무 외 추가로 작업을 지시한 사실도 20일 드러났다. ▲위험한 작업인데도 열차 운행이 차단되지 않은 점 ▲열차 운행 시간조차 공유되지 않았을 가능성이 높다는 점 ▲위험의 외주화에 따른 안전 관리·감독 체계 미비 등을 감안하면 이번 사고도 ‘인재’일 가능성이 높다는 지적이 나온다.코레일의 ‘열차운행선로 지장작업 업무세칙’에 따르면, 열차 운행 중 선로 주변에서 작업을 하려면 열차 접근 시 안전한 장소로 대피가 가능해야 하고, 선로와 최소 1m 거리가 확보돼야 열차 운행을 차단하지 않고 작업을 할 수 있게 돼 있다.그러나 이번 사고 현장은 가파른 비탈과 울창한 수풀로 둘러싸여 대피가 사실상 불가능했고, 피해자들도 “피할 곳이 없었다”고 증언했다.사고가 발생한 작업은 열차가 운행되는 상태에서 이뤄지는 이른바 ‘상례작업’으로 인가를 받았다. 하지만 수목이 울창해져 결국 선로 쪽으로 이동할 수밖에 없는 상황이었다면 작업 계획을 바꿔 열차를 차단하도록 했어야 했다는 목소리가 크다.아울러 작업자들이 선로에 진입한 지 7분 만에 사고가 난 점을 비춰볼 때, 기본적인 열차 운행 시간 공유 등이 이뤄졌는지에 대해서도 의문이 제기된다. 선로 주변 작업 전에는 작업시간, 작업자들의 이동계획, 안전장비 구비 여부 등을 확인해 기입하는 작업시행 점검표 작성과 공유가 이뤄져야 한다. 사고 방지 등을 위해 역장과 관제사 등이 작업시간을 알고, 열차 운행 시간 등을 작업자들에게 공유해야 해서다.공하성 우석대 소방방재학과 교수는 “절차상 문제가 없는데도 사고가 반복된다면 매뉴얼이 잘못된 것”이라고 말했다. 철도노조도 성명을 통해 “2019년 밀양역 사고 이후에도 선로변 작업은 열차 차단 없이 진행됐고 결국 작업자의 죽음을 불러왔다“고 지적했다.이번 사고가 위험의 외주화에 따른 구조적 문제가 곪아 터진 것이란 지적도 나온다. 사고를 당한 작업자 7명 중 6명은 외부업체 직원이었다. 게다가 외부업체 작업자들은 당초 코레일 측과 맺은 계약 업무 외 추가로 지시된 작업에 급하게 투입된 것으로 파악됐다.한편 경북경찰청은 30여명 규모의 전담수사팀을 꾸려 청도경찰서에 수사본부를 설치했고, 대구지검도 김수민 2차장검사를 팀장으로 하는 전담팀을 구성했다. 이날 경찰과 국토교통부 항공철도사고조사위원회, 고용노동부, 안전보건공단 등은 현장 합동감식도 실시했다.