공사현장 용접작업 40대 11m 높이서 추락해 사망

이미지 확대 공사장 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 공사장 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경남 김해의 한 공사 현장에서 40대 작업자가 추락 사망한 사고가 발생했다.지난 17일 오전 9시 15분쯤 경남 김해시 한림면 한 공장 신축 공사 현장에서 40대 A씨가 약 11ｍ 높이에서 지상으로 추락했다.이 사고로 크게 다친 A씨는 현장에서 숨졌다.하청업체 대표인 A씨는 당시 철골 용접 작업을 한 뒤 잠시 휴식하기 위해 리프트를 타러 이동하다 변을 당한 것으로 파악됐다.경찰은 현장 관계자 등을 상대로 정확한 사고 경위 등을 조사하고 있다.앞서 지난 8일엔 부산 강서구 한 사업장 증축공사 현장에서 50대 작업자가 추락 사망했다.이날 오후 3시 54분쯤 공사 현장에서 내부 패널 작업을 하던 50대 남성 B씨는 10ｍ 아래 바닥으로 떨어졌다.의식이 없는 상태로 인근 병원으로 이송된 B씨는 치료받던 중 끝내 목숨을 잃었다.