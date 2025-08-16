“폐지 리어카에 불 붙여”…‘15명 사상’ 제기동 방화 30대男 구속영장

“폐지 리어카에 불 붙여”…‘15명 사상’ 제기동 방화 30대男 구속영장

이보희 기자
입력 2025-08-16 11:49
수정 2025-08-16 13:28
지난 13일 서울 제기동 다세대주택 화제. 동대문소방서 제공
지난 13일 서울 제기동 다세대주택 화제. 동대문소방서 제공


경찰이 서울 동대문구 제기동 다세대주택 주차장에 불을 질러 15명의 사상자를 낸 30대 남성에 대해 구속영장을 신청했다.

16일 서울 동대문경찰서는 15일 오후 10시쯤 현주건조물방화치사상 혐의로 30대 남성 A씨에 대해 구속영장을 신청했으며, 검사가 이를 받아들여 법원에 영장을 청구했다고 밝혔다.

A씨는 지난 12일 밤 11시 52분쯤 제기동의 4층짜리 다세대주택 주차장에 불을 지른 혐의를 받는다. 이 화재로 1명의 사망자와 14명의 부상자가 발생했다.

불은 폐지를 쌓아둔 리어카에서 시작됐고, 주차장이 필로티 구조(기둥만 두고 벽체 없이 개방된 구조)로 돼 있어 급격하게 번진 것으로 파악됐다. 주차장에는 스프링클러가 설치돼 있지 않은 것으로 확인됐다.

경찰은 지난 14일 오후 성동구의 한 상가 앞에서 A씨를 체포했다.
이보희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
