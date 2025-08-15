15명 사상자 낸 서울 제기동 화재…30대 남성 방화범 체포

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

15명 사상자 낸 서울 제기동 화재…30대 남성 방화범 체포

반영윤 기자
입력 2025-08-15 11:37
수정 2025-08-15 11:37
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

방화로 70대 남성 1명 사망, 14명 부상
화재 취약한 ‘필로티’ 구조로 피해 키워

이미지 확대
서울신문DB
서울신문DB


서울 동대문구 제기동 다세대주택에 불을 질러 15명의 사상자를 낸 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

서울 동대문경찰서는 지난 14일 서울 성동구에 있는 상가 앞에서 남성 A씨를 방화 혐의로 체포했다고 15일 밝혔다. 경찰은 A씨를 상대로 자세한 범행 경위를 조사하고 있다.

A씨는 지난 12일 밤 11시 52분쯤 4층짜리 제기동 다세대주택 주차장에 불을 지른 것으로 파악됐다. 경찰은 폐지를 쌓아둔 리어카에서 불이 시작됐다고 보고 있다.

소방 당국 등에 따르면 벽이 없고 천장과 기둥만 있는 필로티 구조의 주차장에서 불이 급격하게 퍼지면서 70대 남성이 숨지고 14명이 다쳤다. 필로티 구조는 공기 유입이 쉬워 불이 급격하게 퍼지기 쉬운 반면 대피는 어려워 피해가 커진 것으로 보인다.

경찰은 조사가 마무리되는 대로 A씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.
반영윤 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로