경찰 ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 소환 조사

방금 들어온 뉴스

경찰 '주식 차명거래 의혹' 이춘석 소환 조사

박효준 기자
입력 2025-08-15 01:09
수정 2025-08-15 01:09
경찰이 주식 차명거래 의혹을 받는 이춘석 무소속 의원을 소환 조사했다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 14일 오후 금융실명법 및 이해충돌방지법 위반 등의 혐의를 받는 이 의원을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 이 의원은 이날 오후 6시 45분쯤 경찰에 출석했다. 경찰은 이 의원을 상대로 보좌관 차모씨의 명의로 주식 차명거래를 한 것이 맞는지 등을 추궁했다. 경찰은 지난 11일 차씨와 의원실 관계자 등 8명을 불러 조사했고, 지난 12일에는 차씨만 소환 조사했다.

이 의원은 지난 4일 국회 본회의장에서 차씨 명의로 주식을 거래하는 사진이 포착돼 논란에 휩싸였다. 이 의원은 “휴대전화는 보좌관 것이고 차명거래를 한 적 없다”며 의혹을 부인했다. 이후 고발장이 여러 건 접수되면서 경찰 수사가 시작됐고, 이 의원은 민주당을 탈당했다. 전담수사팀을 꾸린 경찰은 지난 9~11일 이 의원의 사무실 등을 압수수색하면서 강제 수사를 본격화했다.

박효준 기자
2025-08-15 9면
