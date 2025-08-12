불에 탄 BMW·사라진 운전자… 숨진 채 발견된 곳은 100여m 떨어진 공사장

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

불에 탄 BMW·사라진 운전자… 숨진 채 발견된 곳은 100여m 떨어진 공사장

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-08-12 06:41
수정 2025-08-12 06:41
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
경찰 자료 이미지. 서울신문DB
경찰 자료 이미지. 서울신문DB


불에 탄 차량 운전자가 실종 신고 접수 11시간여 만에 인근 공사장에서 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

11일 경기 광주경찰서에 따르면 전날 오후 9시쯤 40대 남성 A씨 가족으로부터 ‘A씨가 실종됐다’는 내용의 112 신고가 접수됐다.

이후 같은 날 오후 10시 49분쯤 경기 광주시 목동 한 산자락에 주차돼 있던 A씨 명의 렌터카 BMW 차량에서 화재가 발생했다.

차량 제조사 신고로 출동한 경찰로부터 공동 대응 요청을 받은 소방당국은 화재 발생 30여분 만인 오후 11시 22분쯤 불을 진압했다.

전소된 차량 내부에서 A씨는 발견되지 않았다.

경찰은 휴대전화 위치값을 확인하는 등 A씨 추적에 나섰고, 그는 차량이 발견된 지역에 있는 것으로 나타났다.

수색에 돌입한 경찰은 실종 신고 11시간여 만인 이날 오전 8시 42분쯤 차량으로부터 100여m 떨어진 공사장 내부에서 숨져 있는 A씨를 발견했다.

A씨 시신에서 타살 등 범죄 혐의점은 확인되지 않았으며 유서 역시 발견되지 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨 가족 등을 상대로 자세한 사건 경위를 조사 중이다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로