대전 교제살인 피의자는 26세 장재원

박승기 기자
박승기 기자
입력 2025-08-11 23:47
수정 2025-08-11 23:47
대낮 대전 시내에서 전 여자친구를 살해한 혐의를 받는 장재원(26)의 신상이 공개됐다.

대전경찰청은 11일 살인 혐의로 구속된 장씨의 이름·나이·얼굴 사진을 경찰청 홈페이지에 게시했다. 경찰은 지난 8일 신상정보 공개심의위원회를 열어 범행의 잔혹성, 피해의 중대성, 피해자 유족의 의견 등을 종합 검토한 결과 공개를 결정했다. 장씨가 이의 신청을 하지 않으면서 이날부터 다음달 10일까지 신상이 공개된다.

장씨는 지난달 29일 낮 12시 8분쯤 대전 서구 괴정동 피해자 A(30대)씨의 주거지 앞 거리에서 흉기로 A씨를 찔러 숨지게 한 뒤 달아난 혐의를 받고 있다. A씨는 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 끝내 숨졌다.

경찰 조사에 따르면 장씨는 수개월 전부터 범행을 계획했다. 사건 다음날 빈소를 찾아 피해자가 사망했는지 확인하는 대담함까지 보였다. 그는 경찰에서 “오토바이 리스 명의 문제로 다투다 무시당해 화가 났고, 죽이기로 결심했다”고 진술했다.

장씨는 범행 당일 피해자 명의 변경 약속일에 맞춰 흉기와 농약을 사들였고 범행 직후 공유차를 타고 도주했다가 하루 만에 긴급 체포됐다.
대전 박승기 기자
2025-08-12 9면
