[속보] “조건만남 해요” 성인 男 모텔로 유인…감금하고 돈 뜯어낸 10대 3명 검거

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] “조건만남 해요” 성인 男 모텔로 유인…감금하고 돈 뜯어낸 10대 3명 검거

하승연 기자
입력 2025-08-08 11:23
수정 2025-08-08 11:23
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
서울신문DB
서울신문DB


조건만남에 응한 성인 남성을 모텔로 유인한 뒤 감금한 후 돈을 뜯어낸 10대들이 경찰에 붙잡혔다.

8일 경기 이천경찰서는 특수강도, 감금 등 혐의로 A군 등 10대 3명을 입건해 조사 중이다.

A군 등은 지난 7일 오전 0시 20분쯤 조건만남에 응한 B씨를 모텔에 감금하고 60여만원을 빼앗은 혐의를 받는다.

앞서 A군 일행 중 한명인 중학생 C양은 조건만남 사이트에 글을 올려 B씨를 모텔로 유인했다.

A군 등은 모텔 주인에게 발각될 것을 우려해 B씨를 그의 차량에 태우고 무면허 상태로 차를 몰고 다녔으며, B씨는 오전 10시쯤 차량이 정차한 사이 차 문을 열고 도망쳤다.

이들은 당시 B씨 명의로 대출받기 위해 은행을 물색 중이었던 것으로 파악됐다.

A군은 신고받고 출동한 경찰이 차량을 추격하자 10㎞가량 도주극을 벌이다 중앙분리대를 들이받는 사고를 낸 뒤 검거됐다.

경찰은 14세 미만의 촉법소년인 C양을 제외한 A군 등 2명에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.
하승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
121년 역사의 회원이 되시겠어요?
닫기
광고삭제
광고삭제
위로